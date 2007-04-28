Коаліція у Верховній Раді чекає, що скаже Ющенко на мітингу?

Верховна Рада не проводить позачергового засідання.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам заступник керівника фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ засідання не планується.

В той же час майже всі народні депутати України із фракції Партії регіонів зібрались у парламенті. Частина з них вже розійшлася. В.КИСЕЛЬОВ відмовився сказати, чому збиралися депутати. В той же час, деякі джерела поінформували журналістів про те, що члени коаліції чекають на виступ Президента України на Європейській площі і від тих заяв, які там лунатимуть, залежить можливість проведення сьогоднішнього засідання парламенту.

Натомість В.КИСЕЛЬОВ категорично заявляє, що засідання сьогодні не буде.