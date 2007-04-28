Комуністи і ”Нові ліві” відзначатимуть 1 травня

9-00 - розпочнеться акція, організована КПУ. Учасники акції зберуться біля метро “Арсенальна” та колоною пройдуть до площі Слави, потім по вул.Січневого повстання, Грушевського, Європейській пл. до Майдану Незалежності, де об 11-00 відбудеться мітинг. Після цього колона Хрещатиком рушить до Бессарабської площі, далі до пам’ятника Леніну, де будуть покладені квіти.

11-00- “Нові ліві” проведуть низку заходів.Зокрема, планується покладання квітів до пам’ятника Леніну, після цього піший похід колон до КМДА, де буде проведено святкове пікетування. Після цього колони рушать Хрещатиком до театру ім. Франка, де проведуть святковий мітинг та покладання квітів до пам’ятника Франку.