Біля узбережжя Ізраїлю потонув корабель з українським екіпажем

Біля узбережжя Ізраїлю під час шторму потонув суховантаж "Адріатика". Про це повідомляється на сайті ізраїльської газети "Гаарец".

На борту судна, що йшло під прапором Молдови, були 11 членів екіпажу - громадяни України. Усі вони залишили суховантаж на рятувальних плотах. Потім моряків підібрав екіпаж тайваньського судна, що проходило поруч.

Корабель подав сигнал лиха, коли був приблизно за 16 кілометрів від порту Ашдод, додає Лента.ру. Капітан "Адріатики" повідомив, що до носової частини судна надходить вода. Хвилі в районі аварії досягали висоти 8-10 метрів. На допомогу "Адріатиці" були направлені моряки ізраїльських ВМС і вертоліт.