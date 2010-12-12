Балога: фінансування МНС буде збільшено на 1 мільярд

Міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА заявляє, що бюджетне фінансування МНС 2011 року буде збільшене на 1 млрд. грн. і становитиме близько 6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам під час відвідування Чорнобильської зони разом з головою Групи розвитку Організації Об’єднаних Націй, адміністратором Програми розвитку ООН Гелен КЛАРК.

«Я хочу сказати, що на наступний 2011 рік відносно проекту бюджету по міністерству, я не сказав, що ми досягли того, чого хотіли, але збільшення є суттєвим», - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, на наступний рік МНС додатково отримає 1 млрд. грн., що у 2-3 рази більше, порівняно з фінансуванням інших міністерств.

В.БАЛОГА додав, що загалом бюджет міністерства становитиме близько 6 млрд. грн.