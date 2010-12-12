Чехія має три місяці, щоб подумати про притулок для Данилишина

Чехія має три місяці на те, щоб вирішити чи давати політичний притулок екс-міністру економіки Богдану Данилишину.

Про це заявила чеський адвокат екс-міністра Маріна Махіткова в інтерв’ю "Радіо "Свобода".

"Згідно з законом вирішення справи у першій інстанції триває до трьох місяців. Ми повинні твердо вірити, що Міністерство внутрішніх справ з цим упорається і до трьох місяців справу вирішить", - зазначила вона.

"Не думаю, що Україна може тут якось втрутитись до справи. Це вирішує Чехія і це повністю в її компетенції", - додала адвокат.

Махіткова вважає, що на чеську сторону можна було б вплинути, "якщо б з української сторони дійшло до змін, якщо б вона визнала, що процес, який там відкрили – незаконний і що він не спирається на положення Карного кодексу України".

"Але з огляду на сучасний стан справ із охороною прав людини в Україні й тих процесів, які там відбуваються, коли українського адвоката пана Данилишина не допускають до його карної справи, думаю, що за такого стану справ зміна рішення неможлива", - додала вона.

Адвокат уточнила, що заява була подана та офіційно оформлена працівниками Міністерства внутрішніх справ 29 листопада 2010 року.

"Данилишин вирішив, що ситуація критична, що немає жодної гарантії, що його в Україні чекає справедливий процес. Я б сказала, що це є той єдиний і найсуттєвіший аргумент, чому він вирішив подати цю заяву", - додала Махіткова.

Вона також розповіла, що бачилася з Данилишиним в п’ятницю вранці в тюрмі: "Сказала б так: він виглядає, як того вимагають обставини, адже в тюрмі вже два місяці. Виглядає добре і тримається".

Українська правда