Мірошниченко: надійшла інформація про загрозу захоплення ВР
17:58, 28 квітня 2007Політика
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Депутати залишають приміщення парламенту
Народні депутати із фракції Партії регіонів збиралися в Верховній Раді у зв’язку з тим, що надійшла інформація про можливість захоплення парламенту.
Про це в інтерв’ю журналістам сказав народний депутат з фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.
Він зазначив, що народні депутати зібралися, але засідання немає.
На даний час всі депутати, які входять до коаліції, а також частина народних депутатів, які є позафракційними, залишають приміщення парламенту.
Як додав Ю.МІРОШНИЧЕНКО, під час свят народні депутати із коаліції чергуватимуть, зокрема в парламенті та біля ЦВК.
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