Мірошниченко: надійшла інформація про загрозу захоплення ВР

Народні депутати із фракції Партії регіонів збиралися в Верховній Раді у зв’язку з тим, що надійшла інформація про можливість захоплення парламенту.

Про це в інтерв’ю журналістам сказав народний депутат з фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

Він зазначив, що народні депутати зібралися, але засідання немає.

На даний час всі депутати, які входять до коаліції, а також частина народних депутатів, які є позафракційними, залишають приміщення парламенту.

Як додав Ю.МІРОШНИЧЕНКО, під час свят народні депутати із коаліції чергуватимуть, зокрема в парламенті та біля ЦВК.