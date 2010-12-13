Комуніст побачив, як «регіонали» розбещують молодь

Студентів примушують цілими факультетами вступати в Партію регіонів.

Про це заявив депутат від КПУ Леонід Грач, повідомляє його прес-служба.

Комуніст вважає, що влада розбещує молодь.

"Зганяють в аудиторії студентів і примушують цілими факультетами вступати в Партію регіонів. Квиток регіонала стає перепусткою у життя", - заявив Грач.

"Перед виборами в цю партію записувалися підприємці, що боялися проблем з бізнесом. Тепер ця ж доля спіткала студентів, які теж не хочуть собі проблем, адже попереду іспити, сесії, захист диплома", - повідомив він про ситуацію в Криму.

Комуніст додав, що "тотальні фальсифікації виборів відбувалися не просто на очах у молоді, але і з залученням до цих діянь самих молодих людей".

"Саме їх, які вчора тільки одержали паспорти, регіонали примусили з допомогою підкупу зрадити свою совість і взяти участь у так званих "каруселях", коли цілими автобусами перевозили хлопців від однієї ділянки до іншої, де вони за підробленими візитними картками багаторазово голосували" - обурюється Грач .

Українська правда