Комуніст побачив, як «регіонали» розбещують молодь
Квиток ПР стає перепусткою у життя?
Студентів примушують цілими факультетами вступати в Партію регіонів.
Про це заявив депутат від КПУ Леонід Грач, повідомляє його прес-служба.
Комуніст вважає, що влада розбещує молодь.
"Зганяють в аудиторії студентів і примушують цілими факультетами вступати в Партію регіонів. Квиток регіонала стає перепусткою у життя", - заявив Грач.
"Перед виборами в цю партію записувалися підприємці, що боялися проблем з бізнесом. Тепер ця ж доля спіткала студентів, які теж не хочуть собі проблем, адже попереду іспити, сесії, захист диплома", - повідомив він про ситуацію в Криму.
Комуніст додав, що "тотальні фальсифікації виборів відбувалися не просто на очах у молоді, але і з залученням до цих діянь самих молодих людей".
"Саме їх, які вчора тільки одержали паспорти, регіонали примусили з допомогою підкупу зрадити свою совість і взяти участь у так званих "каруселях", коли цілими автобусами перевозили хлопців від однієї ділянки до іншої, де вони за підробленими візитними картками багаторазово голосували" - обурюється Грач .