Цушко нарахував на Європейській площі 12 тисяч, на Майдані - 7 тисяч

На Європейській площі Києва зібралося 12 тис. прихильників опозиції, на Майдані Незалежності – 7 тис. прихильників коаліції.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, станом на 17:00 на Європейській площі, де розпочався мітинг прихильників опозиції, зібралися до 12 тисяч осіб. На цей же час на Майдані Незалежності перебувало близько 7 тисяч прихильників парламентсько-урядової коаліції.

Порушень громадського порядку під час цих масових заходів не зафіксовано.