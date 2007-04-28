Цушко нарахував на Європейській площі 12 тисяч, на Майдані - 7 тисяч

18:24, 28 квітня 2007
Політика
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Порушень не зафіксовано

Міністр внутрішніх справ Василь Цушко під час прес-конференції прем`єр-міністра Януковича «Рік після виборів...”, 23 березняНа Європейській площі Києва зібралося 12 тис. прихильників опозиції, на Майдані Незалежності – 7 тис. прихильників коаліції.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, станом на 17:00 на Європейській площі, де розпочався мітинг прихильників опозиції, зібралися до 12 тисяч осіб. На цей же час на Майдані Незалежності перебувало близько 7 тисяч прихильників парламентсько-урядової коаліції.

Порушень громадського порядку під час цих масових заходів не зафіксовано.

 

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