Тимошенко: Президент пішов назустріч коаліції
Лідер БЮТ звернулася до прихильників опозиції
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко розцінює другий Указ Президента як крок на зустріч політичним силам коаліції, для того, щоб вони змогли взяти участь у дострокових виборах до парламенту.
Про це вона заявила сьогодні, виступаючи на мітингу прихильників опозиції на Європейській площі у столиці, передає кореспондент УНІАН.
“Президент пішов назустріч провладній коаліції, оскільки вони внаслідок неорганізованості не встигли зареєструватися у ЦВК і почали говорити, що дуже коротка виборча кампанія”, - сказала лідер БЮТ. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що “Президент персонально для них, і для того, щоб бути компромісними і толерантними” змінив дату дострокових виборів до ВР. Тепер, за її словами, усі мають змогу взяти участь у дострокових виборах.
Крім того, наголосила лідер БЮТ, глава держави пішов назустріч коаліції і видав другий Указ, в якому вказано, що повноваження ВР припиняються на основі 90 статті Конституції України. “Президент зробив все що вони (коаліція) просили і розпустив їх по 90 статті Конституції”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.