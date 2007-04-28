Тимошенко: Президент пішов назустріч коаліції

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко розцінює другий Указ Президента як крок на зустріч політичним силам коаліції, для того, щоб вони змогли взяти участь у дострокових виборах до парламенту.

Про це вона заявила сьогодні, виступаючи на мітингу прихильників опозиції на Європейській площі у столиці, передає кореспондент УНІАН.

“Президент пішов назустріч провладній коаліції, оскільки вони внаслідок неорганізованості не встигли зареєструватися у ЦВК і почали говорити, що дуже коротка виборча кампанія”, - сказала лідер БЮТ. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що “Президент персонально для них, і для того, щоб бути компромісними і толерантними” змінив дату дострокових виборів до ВР. Тепер, за її словами, усі мають змогу взяти участь у дострокових виборах.

Крім того, наголосила лідер БЮТ, глава держави пішов назустріч коаліції і видав другий Указ, в якому вказано, що повноваження ВР припиняються на основі 90 статті Конституції України. “Президент зробив все що вони (коаліція) просили і розпустив їх по 90 статті Конституції”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.