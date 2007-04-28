Ющенко заявляє, що не піде на “нульовий варіант”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступив на мітингу опозиції “Через вибори до порозуміння”, що відбувся на Європейській площі в Києві.

Віктор ЮЩЕНКО заявив, що не піде на “нульовий варіант”, який пропонує правляча коаліція.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент України нагадав, що “нульовий варіант” полягає у тому, що він має скасувати свій указ про розпуск парламенту, а уряд і парламент скасують свої рішення, ухвалені після оголошення указу. “Іншими словами нам пропонують, як мені здається, ту історію, яка інколи трапляється в житті – в банк проникають злочинці й виносять сейф, доносять його до дверей, а тут зустрічає їх охорона – надіває наручники, а вони пропонують охороні - “слухайте, так ми готові цей сейф повернути із цими грішми – давайте домовимось про нульовий варіант”. Яка мораль цієї історії, а мораль проста з подібних політичних вчинків ми ніколи уроків не винесемо, а нам потрібен політичний урок”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент сказав, що сьогодні хоче сказати про три реалії. По-перше, дострокові вибори відбудуться. Він переконаний, що до цього прийдуть всі політичні сили: “це неминуча відповідь до якої прийдуть всі політичні сили”.

По-друге, сьогодні іде розмова не про долю 450 народних депутатів, “ми сьогодні говоримо про явище, яке торкається 47 мільйонів громадян України, це зачіпає вашу родину, бо мова іде про головне – Україна повинна мати чесну владу, владу, яка живе по закону, яка шанує Конституцію”.

По-третє, за словами, Президента сьогодні необхідно дати відповідь, як виникла остання політична криза. Він повторив свої тези, щодо витоків політичної кризи через переходи депутатів з фракції у фракцію тощо. В.ЮЩЕНКО закликав всі політичні сили зробити висновки з того, що відбулось в парламенті, наголосивши, що політична корупція досі залишається головним чинником формування української влади. І це необхідно подолати.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що, підписавши указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, він виконав свою присягу.

171 народний депутат підписав заяви про вихід із фракції і складення депутатських повноважень.

Про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО на мітингу на Європейській площі.

Він наголошує, що в Україні є парламентська криза.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що свідченням цього є те, що протягом цих трьох місяців у роботі Верховної Ради України не бере участь майже половина депутатського корпусу, яка представляє майже половину виборців України.

“Коли 171 народний депутат власноручно письмово підписує заяву про вихід із фракції і складання повноважень народного депутата, скажіть, будь ласка, чия це криза є? Це є криза українського парламенту”, - зазначив В.ЮЩЕНКО

Він сказав, що підтвердження наявності парламентської кризи є і те, коли рішення парламенту приймаються “неконституційно сформованою більшістю в парламенті”.

Президент України заявляє, що Генеральна прокуратура відтепер буде ефективною і реагуватиме на всі порушення закону

В.ЮЩЕНКО констатував, що сьогодні у владі є багато політичних сил, які хотіли би бачити країну не керованою, як “некерованою є сьогодні ЦВК, коли чотири члени ЦВК захворіло в один день і мабуть однією хворобою. Дивно що всі вони є представниками проурядової більшості, у цьому закладається одна із цілей показати, що в цій країні не закон керує поведінкою, керують інтриги і політична корупція”.

Президент звернув увагу на складну ситуацію в судовій сфері, деяких правоохоронних органах .

Також він розкритикував ситуацію навколо Конституційного Суду: “коли конституційний орган облитий брудом, коли все робиться для того, щоб його дискредитувати, коли через різні канали політично-корупційного впливу намагаються змінити правову позицію КС – і це теж намагання бачити нашу країну не стабільною і владу не стабільною”, - сказав Президент, додавши, що аналогічні дії застосовувалися і щодо Генеральної прокуратури.

Він висловив переконання, що нещодавні зміни в прокуратурі приведуть до “чистки зверху” і в найближчі декілька тижнів буде наведено порядок у її роботі. “Ми побачимо ефективно працюючу Генеральну прокуратуру, яка активно буде реагувати на всі гучні резонансні справи. Я вам це обіцяю”, - наголосив він.

Найближчим часом Віктор ЮЩЕНКО оприлюднить рішення, що «гарантуватимуть спокійне і належне голосування».

Президент України наголосив: «я маю достатньо засобів для того, щоб забезпечити підготовку і проведення цих виборів».

«Я подолаю будь-який злочинний саботаж, або бездіяльність, які матимуть кримінальну відповідальність», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що тільки вільний вибір об’єднає країну.

«Дострокові парламентські вибори будуть безумовно і вони відбудуться чесно і демократично з належним рівнем організації, за участю міжнародних спостерігачів», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що великою помилкою прем’єр-міністра і коаліції більшості було те, що ці політичні сили відмовилися від політичного діалогу. «Сьогодні вони викинули на смітник Універсал національної єдності і не виконали жодного пункту. Вони посміялися з цього документу» - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, він пішов на багато компромісів, зокрема щодо внесення кандидатури прем’єр-міністра на затвердження парламенту, а також щодо формування «дуже багатьох речей, які стосуються інститутів влади». «Сьогодні дія протилежної сторони засвідчує одне, той склад ВР, який був і та більшість, яка була в цій ВР не потребувала національного діалогу. Вона відкинула всі намагання, цей діалог зорганізувати, або виконати домовленості», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент України запевняє, що нікому не дозволить зробити діяльність Президента неефективною.

“Сьогодні вони (коаліція -УНІАН) хотіли поставити під сумнів ефективність роботи інституту Президента. І тому я зараз чітко хочу заявити – цього не буде”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він заявив, що Президент буде послідовним і ефективним у своїх діях.

Віктор ЮЩЕНКО закликає демократичні сили об’єднатися і іти на нові парламентські вибори «єдиним фронтом».

«Я благаю про одне, я закликаю вас об’єднатися. Я глибоко переконаний, що українська демократія повинна бути єдина»,- сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО звернувся до лідерів кожної демократичної політичної партії з проханням пробачити своїм з права і з ліва все, що вони зробили і чого не зробили.

«Пожміть один одному руку, але йдіть єдиним фронтом в рамках нових демократичних виборів», - закликав Президент.

Він також наголосив на необхідності зняти депутатську недоторканність з депутатів майбутньої ВР. «Я прошу в односторонньому порядку через з’їзд відповідних сил зняти депутатську недоторканність всіх народних депутатів майбутньої ВР», - сказав Президент.

Він також зазначив, що виборчі списки політичних сил мають бути очищені від зрадників. «Виборчі списки мають бути очищені від зрадників, від тих людей, які дали поганий політичний приклад українському суспільству від перебіжчиків, від тих людей, які зрадили національні політичні інтереси і пішли дорогою спокус», - додав глава держави.