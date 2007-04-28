Ющенка на Європейській площі слухали близько 70 тисяч чоловік

Близько 70 тисяч українців зібрались на Європейській площі під час виступу Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу «Через вибори – до порозуміння» зайняли всю Європейську площу, схили поруч з Європейською площею та частини вулиць Хрещатик, Трьохсвятительська, Грушевського та Володимирської гірки.

Учасники акції тримають державні прапори, прапори “Нашої України”, БЮТ і “Народної самооборони”, УНП, прапори Української соціал-демократичної партії, а також плакати з надписами: “Заколоту – ні! Виборам – так!”, “Народ підтримує Указ Президента!”, “Суд повинен бути конституційним, а не корупційним!”, “Указ Президента – закон для всіх!” , "Ющенко захистив наші права!".