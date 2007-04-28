Ющенка на Європейській площі слухали близько 70 тисяч чоловік
18:41, 28 квітня 2007Політика
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Президент завершив виступ
Близько 70 тисяч українців зібрались на Європейській площі під час виступу Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу «Через вибори – до порозуміння» зайняли всю Європейську площу, схили поруч з Європейською площею та частини вулиць Хрещатик, Трьохсвятительська, Грушевського та Володимирської гірки.
|Фото Наталії Давиденко
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