Ющенко готує сюрприз

Найближчим часом Президент України Віктор ЮЩЕНКО оприлюднить рішення, що «гарантуватимуть спокійне і належне голосування».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на мітингу на Європейській площі.

Він наголосив: «я маю достатньо засобів для того, щоб забезпечити підготовку і проведення цих виборів».

«Я подолаю будь-який злочинний саботаж, або бездіяльність, які матимуть кримінальну відповідальність», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що тільки вільний вибір об’єднає країну.

«Дострокові парламентські вибори будуть безумовно і вони відбудуться чесно і демократично з належним рівнем організації, за участю міжнародних спостерігачів», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що великою помилкою прем’єр-міністра і коаліції більшості було те, що ці політичні сили відмовилися від політичного діалогу. «Сьогодні вони викинули на смітник Універсал національної єдності і не виконали жодного пункту. Вони посміялися з цього документу» - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, він пішов на багато компромісів, зокрема щодо внесення кандидатури прем’єр-міністра на затвердження парламенту, а також щодо формування «дуже багатьох речей, які стосуються інститутів влади». «Сьогодні дія протилежної сторони засвідчує одне, той склад ВР, який був і та більшість, яка була в цій ВР не потребувала національного діалогу. Вона відкинула всі намагання, цей діалог зорганізувати, або виконати домовленості», - наголосив В.ЮЩЕНКО.