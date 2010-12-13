БЮТ у Київраді: бажання більшості догодити Попову обернулось проти них

Депутати більшості у Київраді розійшлись у питанні надання права КМДА вносити на пленарне засідання міської ради проекти рішення з голосу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді, про це заявила лідер фракції Тетяна МЕЛІХОВА, зауваживши, що відповідна дискусія виникла під час засідання президії Київради.

«КМДА хоче зробити з Київради придаток до виконавчого органу, а депутатів міської ради перетворити на бездумних кнопкодавів, які голосуватимуть лише за питання, які вигідні адміністрації. Очевидно, що стиль роботи Президента і пропрезидентської сили у Верховній Раді переноситься на роботу Київради», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

За її словами, під час наповнення порядку денного сесії 16 грудня на президії Київради одним із депутатів за вказівкою КМДА було зачитано низку непідготовлених в установленому порядку проектів рішень, ініційованих виконавчим органом. Це викликало обурення в одних депутатів і впевненість у необхідності включення питань іншими, сказала Т.МЕЛІХОВА.

«Питання не були оформленими як проекти рішень та потребували пояснень профільних осіб КМДА, жоден з яких не був присутнім на президії Київради. Відтак, бажання провладної депутатської більшості догодити О.ПОПОВУ обернулось проти них – КМДА не вважає за необхідне ознайомлювати навіть наближених до неї депутатів з суттю питань, за які треба голосувати», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Фракція БЮТ вимагає зустрічі голови КМДА Олександра ПОПОВА та його заступників з керівниками фракцій Київради для вивчення ситуації у взаємовідносинах Київської міської ради з КМДА.