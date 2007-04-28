Ющенко ”благає” Кириленка, Луценка і Тимошенко про одну річ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає демократичні сили об’єднатися і іти на нові парламентські вибори «єдиним фронтом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час мітингу опозиції “Через вибори до порозуміння” на Європейській площі в Києві.

«Я благаю про одне, я закликаю вас об’єднатися. Я глибоко переконаний, що українська демократія повинна бути єдина»,- сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО звернувся до лідерів кожної демократичної політичної партії з проханням пробачити своїм з права і з ліва все, що вони зробили і чого не зробили.

«Пожміть один одному руку, але йдіть єдиним фронтом в рамках нових демократичних виборів», - закликав Президент.

Він також наголосив на необхідності зняти депутатську недоторканність з депутатів майбутньої ВР. «Я прошу в односторонньому порядку через з’їзд відповідних сил зняти депутатську недоторканність всіх народних депутатів майбутньої ВР», - сказав Президент.

Він також зазначив, що виборчі списки політичних сил мають бути очищені від зрадників. «Виборчі списки мають бути очищені від зрадників, від тих людей, які дали поганий політичний приклад українському суспільству від перебіжчиків, від тих людей, які зрадили національні політичні інтереси і пішли дорогою спокус», - додав глава держави.