Кириленко підказав Януковичу, де взяти гроші на вибори

Гроші на дострокові парламентські вибори може надати Національний банк України. Таку думку висловив лідер „Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО в ефірі “5-го каналу”.

За його словами, НБУ може надати кредит на відповідні цілі.

Водночас, він не виключає, що уряд змінить свою думку щодо виборів і надасть кошти. „Забезпечити (вибори – УНІАН) може Кабінет Міністрів, якщо змінить свою думку, через резервний фонд. Я думаю, що нескінченно ігнорувати Конституцію і не виконувати указ Президента ані уряд, ані інші установи не будуть”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО, висловивши впевненість, що Центральна виборча комісія також запрацює найближчими днями.

Він переконаний, що вибори відбудуться в будь-якому випадку: „ ЦВК може не працювати дуже довго і Конституційний Суд може об’єднати до провадження дві справи (два подання по указам Президента від 2 та 26 квітня – УНІАН) і визнати їх такими, що не відповідають Конституції... але це не змінить парламентської політичної кризи, і дві фракції об’єднаної опозиції не будуть брати участь у засіданнях Верховної Ради 5-го скликання, і це буде додатковою причиною, щоб всі політичні сили зрозуміли, що шлях дострокових виборів необхідно пройти... Цей парламент приречений”.

В.КИРИЛЕНКО вважає, що всі політичні сили вже визначаються щодо участі у виборах, призначених Президентом на 24 червня, і про це свідчить сьогоднішня заява прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо можливості дострокових виборів у разі досягнення політичних домовленостей.