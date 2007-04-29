Завтра Яценюк вирушить з візитом до США

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК 30 квітня вирушить з дводенним робочим візитом до Вашингтона.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС, під час візиту міністр проведе переговори з державним секретарем США Кондолізою РАЙС, радником президента США Стівеном ХЕДЛІ, торговим представником США Сьюзен ШВОБ, членами Конгресу США, а також з представниками ділових кіл США і членами української громади.

Крім того, програмою візиту передбачено виступ А.ЯЦЕНЮКА перед провідними політологами і представниками ЗМІ США на тему: "Внутрішньополітична ситуація в Україні і зовнішньополітичні пріоритети нашої держави".