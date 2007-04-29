Янукович сподівається на продовження переговорів з Ющенком

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається на продовження переговорів з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю увечері.

На думку прем`єра, під час цих переговорів можна буде остаточне відповісти на запитання, чи відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України 24 червня.

«Я вважаю, що на це запитання треба відповідати під час переговорів, за столом переговорів», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

На думку прем`єра, указ про призначення виборів, як і перший, був підписаний В.ЮЩЕНКОМ «без яких-небудь консультацій з прем`єр-міністром і не відповідає їхнім домовленостям».

«Ми так з ним (Президентом України – УНІАН) не домовлялися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, пояснивши, що домовленість полягала в тому, аби зробити перерву в ухваленні будь-яких рішень на рівні Президента, уряду і парламенту.

За його словами, була створена робоча група, проте вона пропрацювала всього лише один день. В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що з підписанням другого указу Президент «практично знівелював наші попередні зустрічі». «Я, безумовно, хотів би зараз послухати Президента», - сказав прем`єр.