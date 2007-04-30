У будинку парламенту готові визнати необхідність дострокових виборів

У Верховній Раді оголошено перерву для обговорення проекту постанови, якою передбачено провести вибори Президента України та парламенту не пізніше 9 грудня 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, в парламенті розглянуто проект постанови «Про вибори президента України та народних депутатів України».

Цим проектом постанови передбачено визнати за необхідне провести вибори Президента України та народних депутатів України «в період 90 днів з дня набрання чинності закону «Про внесення змін до Конституції України», яким передбачити проведення виборів Президента та народних депутатів не пізніше 9 грудня 2007 року. В проекті постанови уряду пропонується вжити необхідних заходів щодо забезпечення фінансування виборів Президента та парламенту «в обсягах та порядку визначеному законом».

ЦВК має забезпечити належне виконання закону України «Про державний реєстр виборців» та своєчасну підготовку і проведення виборів. Тимчасовій спеціальній комісії з опрацювання проектів законів України про внесення змін до Конституції України доручено з урахуванням пропозицій Президента України та інших суб’єктів права законодавчої ініціативи підготувати та внести на розгляд парламенту до 15 червня 2007 року проект закону про внесення змін до Конституції України, яким зокрема передбачити проведення виборів Президента та парламенту.

Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування до 10 червня 2007 року доручено внести на розгляд ВР проект закону про вибори народних депутатів України в новій редакції, в якому передбачити проведення виборів «за так званими відкритими партійними списками кандидатів у депутати від політичних партій виборчих блоків та проекту закону про внесення відповідних змін до закону «Про вибори Президента України».