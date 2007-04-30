Секретаріат Президента готує розпуск ЦВК і Конституційного суду

У Секретаріаті Президента підготовлено проекти «неконституційних указів» про відкликання суддів Конституційного Суду, а також про формування нового складу Центральної виборчої комісії та про відставку уряду Віктора ЯНУКОВИЧА в разі, якщо він відмовиться виконувати указ Президента про розпуск парламенту та «про повернення попереднього складу уряду».

Про це заявив на засіданні парламенту народний депутат України Володимир ОЛІЙНИК (фракція БЮТ, нині діє всупереч її рішенням), передає кореспондент УНІАН.

В.ОЛІЙНИК зазначив, що не виключає, «що напевно є і указ про введення надзвичайного стану». В.ОЛІЙНИК піддав гострій критиці Президента України Віктора ЮЩЕНКА за його участь 28 квітня в мітингу опозиції на Європейській площі. «Я Богу молився, що Віктор Андрійович в суботу не виходив на мітинг. Він повинен був вийти і на один, і на другий майдан, а ще краще зібрати один майдан та винести на нього узгоджувальну позицію і тоді б люди заспокоїлись і ми б пішли всі на дострокові вибори», - підкреслив В.ОЛІЙНИК.

Він вважає, що участь Президента «в одному майдані та ігнорування іншого» - це є шлях до роз’єднання України, до її розколу.