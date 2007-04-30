Кириленко: сьогоднішні рішення парламенту не мають юридичної сили

Лідер “нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголошує, що всі рішення, ухвалені сьогодні в приміщенні парламенту, не мають жодної юридичної сили.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Нашої України”.

“Всі рішення, ухвалені сьогодні в приміщенні парламенту, не мають жодної юридичної сили, оскільки з 2 квітня, відповідно до Указу Президента, Верховна Рада 5 скликання припинила свої повноваження”, - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що подібні дії групи народних депутатів 5 скликання спрямовані на дестабілізацію ситуації, метою якої є приховати провальну економічну та соціальну політику колишньої правлячої коаліції та уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Парламентські вибори відбудуться, згідно з Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА, 24 червня. “Наша Україна” й інші демократичні сили перебувають у виборчому процесі, а всенародно обраний Президент є гарантом того, що виборчий процес відбудеться прозоро й демократично”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР 234-ма головами “за” ухвалила постанову, якою передбачено визнати за необхідне провести вибори Президента України та народних депутатів України «в період 90 днів з дня набрання чинності закону «Про внесення змін до Конституції України», яким передбачити проведення виборів Президента та народних депутатів не пізніше 9 грудня 2007 року. «Визнати за необхідне проведення одночасних виборів Президента України та народних депутатів», - йдеться в постанові.

Тимчасовій спеціальній комісії з опрацювання проектів законів України про внесення змін до Конституції України доручено з урахуванням пропозицій Президента України та інших суб’єктів права законодавчої ініціативи підготувати та внести на розгляд парламенту до 15 червня 2007 року проект закону про внесення змін до Конституції України, яким зокрема передбачити проведення виборів Президента та парламенту.