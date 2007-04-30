Хто відповість за розірваний прапор України

Прес-конференція на тему: ”Студентське братство» закликає керівництво держави та правоохоронні органи притягти до відповідальності військовослужбовців ЧФ РФ, які порвали прапор України і напали на журналістів”. У прес-конференції візьмуть участь лідер ВМГО «Студентське братство» Олег Яценко, керівник маяка «Сарич» Юрій Лещенко, учасники громадських інспекцій та акцій «Студентського братства» у Криму і Севастополі. Буде оприлюднено факти протиправних дій ЧФ РФ, зокрема, відеозапис того, як 29 квітня в Севастополі, біля маяка «Херсонеський» російські морські піхотинці вчинили наругу над прапором України, напали на журналіста ВМС України та членів «Студентського братства» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Акредитація на місці за журналістськими посвідченнями. Контактні телефони: 80674029672, 8044 5618573.