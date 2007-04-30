Хто відповість за наругу над прапором України?

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студентське братство» закликає правоохоронні органи притягнути до відповідальності військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації, які вчинили наругу над державним прапором України.

Як розповів сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова «Студентського братства» Олег ЯЦЕНКО, в неділю, 29 квітня, в Севастополі під час проведення акції громадської організації біля маяка «Херсонеський» морські піхотинці ЧФ РФ зірвали і поламали державний прапор України, прикріплений учасниками акції на огорожу маяка.

«Під час цивільної акції прапор, встановлений «Студентським братством», було поламано і кинуто на землю російськими військовослужбовцями». – сказав О.ЯЦЕНКО.

Крім того, військовослужбовці РФ здійснили напад на журналіста ВМС України військовослужбовця за контрактом Дмитра СИЗОВСЬКОГО, який вів відеозапис акції.

О.ЯЦЕНКО відзначив, що присутні при цьому представники Севастопольського управління СБУ, а також міліції не втручалися в інцидент, більше того, затримали представників «Студентського братства» і намагалася звинуватити в дрібному хуліганстві.

За словами члена громадської організації позаштатного кореспондента «України Молодої» Миколи КАРПИНСЬКОГО, який брав участь в акції, того ж дня суд Севастополя визнав, що в діях учасників акцій не було жодних протиправних дій.

О.ЯЦЕНКО наголосив, що громадська організація закликає МВС і СБУ провести об`єктивне розслідування інциденту, яке, на його думку, має закінчитись притягненням до кримінальної відповідальності військовослужбовців РФ.

«Ми бачили за кількома статтями Кримінального кодексу протиправні дії, на нашу думку, і ми доведемо це до кінця, і я думаю, що їх буде притягнуто до тієї чи іншої відповідальності», – відзначив О.ЯЦЕНКО.