Медведько не проти Піскуна, але поверне собі посаду генпрокурора через суд

Колишній генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО має намір подавати позов до суду з приводу свого звільнення з посади.

Про це він заявив у неділю ефірі НТН.

Екс-генпрокурор висловив думку, що звільнений раніше з цієї посади Святослав ПІСКУН "правильно робив, що він боровся з тим незаконним указом, яким його було звільнено".

"Я вважаю, що указ стосовно мене незаконний, і я буду теж відстоювати свою правду, подаючи позов до суду, що я і буду робити", - заявив О.МЕДВЕДЬКО.

"Цю ситуацію треба було вирішити тоді, коли я вийшов з лікарняного. І взагалі, це робиться іншим шляхом: запросити генерального прокурора, він один в державі, їх небагато, вирішити питання цивілізовано. Якщо не хоче Президент, щоб я був генеральним прокурором, треба запросити і сказати в вічі: “Олександре Івановичу, я вважаю, що у нас повинен бути інший генеральний прокурор", - процитувала О.МЕДВЕДЬКА “Українська правда” .

Телеканал також зазначає, що О.МЕДВЕДЬКО був першим, хто "привітав С.ПІСКУНА з тим, що той домігся справедливості".

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2007 р., Президент поновив С.ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України. За повідомленням прес-служби Президента, В.ЮЩЕНКО поновив С.ПІСКУНА на посаді генпрокурора на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва.