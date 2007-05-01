Що буде в Києві протягом 1 травня

Сьогодні – Міжнародний день солідарності трудящих. З нагоди цього свята у Києві кілька політичних сил проведуть свої акції.

Зокрема, за даними Київської міської державної адміністрації, заявку на проведення акції подав рух “Нові ліві”. Активісти руху планують провести низку заходів з 11-ї до 13-ї години дня: планується покладання квітів до пам’ятника Леніну, після цього піший похід колон до будівлі міської державної адміністрації, де буде проведено святкове пікетування. Після цього колони рушать Хрещатиком до театру ім. Франка, де проведуть святковий мітинг та покладання квітів до пам’ятника Франку. Орієнтовна кількість учасників – 1 тисяча осіб.

Згідно з заявкою Комуністичної партії України, акція розпочнеться о 9-й годині ранку і закінчиться о 13-й. Учасники акції, яких заявлено 10 тисяч осіб, зберуться біля метро “Арсенальна” та колоною пройдуть до площі Слави, потім вулицею Січневого повстання, Грушевського та, минаючи Європейську площу, зберуться на Майдані Незалежності на мітинг (11.00-12.00). Після цього колона Хрещатиком рушить до Бессарабської площі, далі до пам’ятника Леніну, де будуть покладені квіти.