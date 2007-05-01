Біло-блакитні взяли звільненого суддю КС під захист

Коаліція національної єдності вважає незаконним звільнення Валерія ПШЕНИЧНОГО з посади судді Конституційного суду України.

Про це йдеться у заяві Коаліції національної єдності, переданій УНІАН прес-службою Кабінету міністрів України.

Член коаліції вважають, що з метою дезінтеграції нашої держави Президента України Віктора ЮЩЕНКА підштовхують до ухвалення указів, які суперечать Конституції України.

У заяві зазначається, що В.ЮЩЕНКО “знову оголосив про черговий указ - стосовно звільнення з посади судді Конституційного Суду Валерія ПШЕНИЧНОГО у зв’язку з, як формулює Президент, порушення ним присяги”. На думку коаліціантів, такий крок Президента має на меті заблокувати роботу Конституційного Суду - єдиного органу, який здатний привести в конституційне поле відносини між гілками влади. Експерти-правники однозначно кваліфікували черговий указ Президента, як такий, що брутально порушує закони і Конституцію України, а 50 народних депутатів уже підписали звернення до Конституційного Суду про визнання чергового указу Президента неконституційним, зазначається у документі.

Члени Коаліції національної єдності заявляють рішучий протест проти “систематичної, уже збоку Президента, практики штампування антизаконних указів” і звертаються до громадян України та світової спільноти з закликом “поставити рішучий заслін таким діям Президента України”.

Як повідомляв УНІАН, учора, 30 квітня, Президент України В.ЮЩЕНКО “відповідно до пункту 22 частини першої статті 106, пункту 5 частини п`ятої статті 126 та статті 149 Конституції України” звільнив В.ПШЕНИЧНОГО з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги.