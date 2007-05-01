Близько тисячі активістів Компартії розпочали святкову ходу

У Києві близько тисячі прихильників Комуністичної партії України розпочали святкову ходу з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих від станції метро «Арсенальна» в напрямку центру міста.

Як передає кореспондент УНІАН, колону очолюють лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, другий секретар ЦК КПУ Адам МАРТИНЮК та народні депутати від фракції Комуністичної партії України.

Учасники акції тримають в руках партійні прапори КПУ та плакати: «Ні – помаранчевому реваншу!», «Всеукраїнське об’єднання «За Радянський Союз!», «Союз радянських офіцерів», «1 травня – День Міжнародної солідарності трудящих», «Проти НАТО, за ЄЕП – значить думати по-українськи», «Свободу Україні від рейдерів – Тимошенко, Луценко, Ющенко – маріонеток ЦРУ, НАТО і Березовського».

У заході беруть участь переважно люди похилого віку, вони планують пройти від станції метро «Арсенальна» по вул. Грушевського, покласти квіти до пам’ятника Ватутіну, потім спуститись на Європейську площу пройти по Хрещатику до Майдану Незалежності та провести там мітинг, а потім пройти до пам’ятника Леніну і там покласти квіти.