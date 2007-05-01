Коаліціанти і Блок Лазаренка проти дострокових виборів

На центральній площі Дніпропетровська у мітингу з нагоди 1 травня взяли участь більше тисячі представників Партії регіонів, Комуністичної та Соціалістичної партій, Блоку Лазаренка.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали партійні прапори.

Промовці на мітингу висловлювалися проти проведення дострокових парламентських виборів, критикували Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Зокрема, представник Блоку Лазаренка Анатолій МОРОЗ заявив, що якби сьогодні в Україні був «хазяїн як Павло ЛАЗАРЕНКО, то не було б такого політичного протистояння».

На мітингу, який загалом тривав близько 20 хвилин, виступив народний депутат України від Партії регіонів Олег ЦАРЬОВ.

Вперше за останні 8 років на першотравневому мітингу у Дніпропетровську був відсутній народний депутат України від КПУ, керівник Дніпропетровської облорганізації комуністів Віктор БОРЩЕВСЬКИЙ. За словами його однопартійців, В.БОРЩЕВСЬКИЙ наразі перебуває в Києві.