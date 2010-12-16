Міліція пояснює: "лицо кавказской национальности" - просто вислів

Затримання громадян для перевірки документів без надання пояснень є нормальною практикою роботи української міліції.

Про це заявив керівник Центру зв’язків із громадськістю Київської міліції Володимир Поліщук в ефірі телеканалу ТВі.

"Під час виконання своїх повноважень міліція має право, як в будь якій країні - в Америці, в Європі - підійти, представитися представник міліції повинен, і має право попросити будь-яку людину, і в тому числі журналіста, пред’явити документи. Це звичайна практика будь-якої правоохоронної системи", - цитує Поліщука прес-служба телеканалу.

"Якщо ви із цим не погоджуєтесь - звертайтесь до нашого законодавця, і скажіть, хай вони відміняють певні закони, закон про міліцію (пункт №5) і таке інше…", - додав посадовець.

Коментуючи затримання журналіста Мустафи Найема Поліщук заявив, що йому складно буде щось коментувати, оскільки він досяг домовленості із журналістом не оприлюднювати ніяких версій до отримання офіційних висновків перевірки інциденту.

"Ми обіцяли не оприлюднювати певні версії, поки не буде остаточних висновків комісії", - наголосив він.

Поліщук зазначив, що "сам вираз "лицо кавказской национальности" не був спрямований до Найема, а це один міліціонер сказав іншому".

"А у наших довідниках, у спеціальній літературі міліцейській, є і "лицо арабской национальности". Є єврейські прикмети… Є спеціальна наука, яка за типом обличчя може сказати, звідки людина взагалі родом. Міліція бореться зі злочинністю і це не має жодного стосунку до етнічності", - заявив керівник Центру зв’язків із громадськістю.

Українська правда