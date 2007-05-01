Комуністи провели мітинг у Харкові

У центрі Харкова на майдані Свободи поблизу пам’ятника Леніну відбувся мітинг, організований обласною організацією Комуністичної партії України з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингу, у якому також взяли участь ветерани та комсомольці, передувала традиційна першотравнева хода прибічників лівих ідей під прапорами Компартії, Радянського союзу та з портретами Леніна.

З майдану Конституції вони пройшли вулицею Сумською, де біля підніжжя пам’ятника Леніну провели свій мітинг.

В акції взяло участь близько півтори тисячі осіб. Активісти тримали в руках гасла «Геть владу капіталу», «Так – Радянській владі», «Коаліції жити», «Укази Президента - незаконні».