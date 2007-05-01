Лівій опозиції заборонили проводити мітинг у центрі Мінська

Мінські міліціонери не дозволили представникам Соціал-демократичної партії Білорусії і Партії комуністів відзначити 1 Травня мітингом біля будинку Академії наук.

Як передає кореспондент РІА Новости, співробітники правоохоронних органів перегородили шлях до будинку і запропонували кількастам демонстрантам пройти на площу Бангалор, де влада офіційно дозволила збори комуністів і соціал-демократів.

Міліціонери через гучномовці закликають присутніх розійтися, попереджаючи, що інакше можуть застосувати спецзасоби.

Соціал-демократична партія Білорусії і Партія комуністів перебувають в опозиції до діючої влади.

Першотравень в Мінську відзначають і державні профспілки, які проводять дозволені владою акції в парках міста.

Як повідомив РІА Новости представник оргкомітету профспілок республіки, погода може "скоригувати" програму концертів на майданчиках міста. Зараз в Мінську йде сніг, стовпчик термометра показує мінус один градус.

РІА "Новости"