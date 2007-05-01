Резолюція полтавського мітингу потрапить до Ющенка, Януковича й Мороза
13:42, 01 травня 2007Політика
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1 Травня пройшло "без ексцесів"
У Полтаві пройшов мітинг, присвячений 1 Травня.
Як повідомив кореспонденту УНІАН перший секретар Полтавського обкому Комуністичної партії України Олександр МАСЕНКО, в мітингу взяли участь близько 4 тис. представників Партії регіонів, Соцпартії, Компартії та СДПУ(о).
«Мітингувальники прийняли резолюцію, основна вимога якої - конституційним шляхом врегулювати штучно виниклу політичну кризу. Резолюцію буде направлена Президенту України, парламенту, уряду», - сказав О.МАСЕНКО.
У Полтавському обласному управлінні міліції УНІАН повідомили, що мітинг пройшов без ексцесів.
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