Резолюція полтавського мітингу потрапить до Ющенка, Януковича й Мороза

У Полтаві пройшов мітинг, присвячений 1 Травня.

Як повідомив кореспонденту УНІАН перший секретар Полтавського обкому Комуністичної партії України Олександр МАСЕНКО, в мітингу взяли участь близько 4 тис. представників Партії регіонів, Соцпартії, Компартії та СДПУ(о).

«Мітингувальники прийняли резолюцію, основна вимога якої - конституційним шляхом врегулювати штучно виниклу політичну кризу. Резолюцію буде направлена Президенту України, парламенту, уряду», - сказав О.МАСЕНКО.

У Полтавському обласному управлінні міліції УНІАН повідомили, що мітинг пройшов без ексцесів.