У селі Бречківка урочисто відкрили пам`ятник Леніну

Сьогодні в селі Бречківка Полтавського району урочисто відкрито пам`ятник вождю світового пролетаріату Володимиру Леніну.

Про це УНІАН заявив перший секретар Полтавського обкому Комуністичної партії України Олександр МАСЕНКО.

«Рішення з цього питання було прийняте на спеціальній сесії сільради, котра вирішила встановити пам`ятник і виділила для цього ділянку землі. Зроблено це за ініціативою самих жителів сіла», - сказав О.МАСЕНКО.

Гроші на встановлення пам`ятника комуністи збирали самі. За словами О.МАСЕНКА, на встановлення пам`ятника В.Леніну здавали гроші не тільки комуністи, а й пересічні громадяни.

На постаменті напис про те, що пам`ятник споруджено за ініціативою жителів села.