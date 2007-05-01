Конституційний Суд став ”суб’єктом політичного рейдерства”

Народний депутат, член “Нашої України” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає правильним рішення Президента України звільнити Валерія ПШЕНИЧНОГО з посади судді Конституційного Суду України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, так Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ прокоментував учорашній Указ Глави держави щодо звільнення В.ПШЕНИЧНОГО.

”Це крок Президента у напрямку встановлення законності в системі Конституційного Суду, де, на превеликий жаль, поширилися ті процеси, які останнім часом були характерні для судів загальної юрисдикції в їхній низовій ланці”, - зазначив депутат-“нашоукраїнець”.

На його думку, Конституційний Суд став “суб’єктом здійснення політичного рейдерства, діючи методами, які дуже далекі від конституційних і законних”.

“Тому в цій ситуації рішення було правильним”, - підкреслив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Реагуючи на заяву коаліції про подання до КС щодо конституційності указу Президента, народний депутат висловив переконання, що “вони тут жодних шансів на успіх не мають, оскільки в Конституції чітко записано, що звільняє той, хто призначив”.

“КС не може визначитися щодо конкретних підстав цієї справи, бо це суд не загальної юрисдикції, і сподіваюся, що таки нарешті у цьому процесі, навіть якщо КС відкриє впровадження, вже не буде брати участі пан ПШЕНИЧНИЙ, оскільки Указ Президента чинний, якщо КС бере його до розгляду”, - наголосив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 369/2007 від 30 квітня “відповідно до пункту 22 частини першої статті 106, пункту 5 частини п`ятої статті 126 та статті 149 Конституції України” звільнив В.ПШЕНИЧНОГО з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги.