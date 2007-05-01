КПУ закликала до миру і праці, а ПСПУ - до миру, праці і дострокових виборів

Сьогодні в Донецьку в першотравневій демонстрації взяли участь близько півтора тисяч прихильників Комуністичної і Прогресивної соціалістичної партій.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники демонстрації під червоними прапорами пройшли центральною вулицею міста і на площі ім. Леніна поклали квіти до пам`ятника Іллічу.

Демонстранти скандували гасла Першотравня, закликаючи всіх до миру і праці. Проте, "вітренківці" ратували за проведення дострокових парламентських виборів, тоді як комуністи вимагали протилежного.

Керівництвом міста були передбачені концерт дитячих художніх колективів на площі ім. Леніна, гала-концерт аматорських колективів "МузРозМай", "Парад фестивалів" за участю лауреатів творчих конкурсів і в завершенні дня - танцювальна розважальна програма "Дискомай".

У своєму вітанні землякам міський голова Олександр ЛУКЬЯНЧЕНКО заявив: "Це свято для всіх, хто своєю щоденною працею створює завтрашній день, процвітання і благополуччя своєї країни та своєї родини".