Янукович, Мороз та Симоненко не на жарт стривожені звільненням судді Станік

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ та лідер Комуністичної партії Петро СИМОНЕНКО вважають, що указ Президента України про звільнення судді Конституційного Суду Сюзанни СТАНІК “штовхає Україну на шлях анархії та хаосу”.

На цьому наголошується у зверненні до народу України, ПАРЄ, Європейського Союзу, всіх міжнародних організацій, послів, акредитованих в Україні, текст якого передано УНІАН.

“Черговий незаконний указ Президента України про звільнення вже другого судді Конституційного Суду змушує нас констатувати, що Віктор ЮЩЕНКО своїми антиконституційними діями штовхає Україну на шлях анархії та хаосу”, - зазначається у зверненні.

На переконання його авторів, Президент “намагається паралізувати роботу Конституційного Суду, який лише один може врегулювати відносини між гілками влади”.

“На вердикт Конституційного Суду очікує народ України, світова громадськість. Це, по суті, остання інстанція, спроможна повернути життя держави в конституційне русло. Президент намагається паралізувати роботу і інших правових інституцій, заблокувати діяльність інших гілок влади, фактично одноосібно узурпувавши всю владу у своїх руках”, - впевнені В.ЯНУКОВИЧ, О.МОРОЗ та П.СИМОНЕНКО.

Вони висловили переконання, що Президент В.ЮЩЕНКО “цинічно демонструє зневагу до законів, до Конституції України, чим перекреслює усі демократичні надбання, які досягла наша країна за роки незалежності”.

Автори звернення акцентують на тому, що “непередбачуваність, непрогнозованість вчинків та дій Президента викликає тривогу за завтрашній день держави”. “На наше переконання, Президент реалізує антиконституційний заколот. Наступним кроком Президента може бути указ, яким він дасть розпорядження вивести на вулиці танки”, - зауважують вони.

“Ми тривалий час закликали Президента України до порозуміння та компромісу. Ми не раз подавали йому плани політичного врегулювання, робили реальні кроки назустріч, але Президент лукавив – перебуваючи на Заході, висловлював демократичні гасла і готовність до компромісу задля єдності країни, а повертаючись до Києва, ще з більшим цинізмом топтався по Законові та по Конституції”, - нарікають прем’єр, спікер та лідер комуністів.

Вони висловили засторогу, що “дії Президента України сьогодні стають небезпечними для держави та народу. Україні загрожує правовий безлад та громадянська війна”.

В.ЯНУКОВИЧ, О.МОРОЗ та П.СИМОНЕНКО закликають міжнародну спільноту “негайно втрутитися у ситуацію в Україні, надіслати своїх представників, які виконали б посередницьку роль”.

“Ми звертаємося до Ради Європи із закликом підтримати нас у намаганні проти повернення України назад до авторитаризму. Ми закликаємо світ нагадати Президентові ЮЩЕНКУ про демократичні принципи, про верховенство права, про те, що Україна повинна залишатися регіоном спокою і стабільності у центрі Європи”, - зазначається у зверненні прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та лідера Компартії України..

Як повідомляв УНІАН, Президент України своїм указом № 370/2007 від 1 травня “відповідно до пункту 22 частини першої статті 106, пункту 5 частини п`ятої статті 126 і статті 149 Конституції України” звільнив Сюзанну СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги.

30 квітня Президент своїм указом звільнив Валерія ПШЕНИЧНОГО з посади заступника голови Конституційного Суду з таким же формулюванням - "у зв`язку з порушенням присяги".