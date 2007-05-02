ЦВК нагадує: хто не встиг, той запізнився

Термін, коли до Центральної виборчої комісії можна було подавати кандидатури для формування окружних комісій, збіг. Списки до ЦВК подали БЮТ, “Наша Україна”, Народна партія України та Українська народна партія. Партії, які входять до урядової коаліції, цього не зробили.

Якщо списки кандидатів для окружних комісій не надходять, Центральна виборча комісія формуватиме їх самостійно. Так в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментувала нинішню ситуацію заступник голови ЦВК Марина Ставнійчук:

“Центральна виборча комісія, відповідно до загальної процедури, не до особливостей, формуватиме комісії сама за пропозиціями голови ЦВК. На сьогоднішній день кандидатури подали БЮТ та “Наша Україна”, Народна партія Литвина та Українська народна партія Костенка-Плюща.”.

Відмову подавати списки коаліціянти мотивують нелегітимністю президентського Указу про розпуск парламенту. На думку представника Партії регіонів Володимира Зубанова, сьогодні право формувати окружні комісії має лише БЮТ:

“Наша Україна”, як блок, теж не має права формувати комісії, бо там Партія промисловців і підприємців не формує. При такому складі окружних комісій дуже велике питання, чи будуть такі вибори легітимні і нефальсифіковані”.

Наразі коаліція намагається реалізувати якомога більше своїх вимог, вважає політолог Олександр Палій:

“Звичайно, вибори можуть відбутися 24 червня. Але, швидше за все, для того, щоб продемонструвати, що Президент не повністю контролює ситуацію в країні, Партія регіонів була б зацікавлена в їхньому подальшому перенесенні. Тобто, у видані третього указу, щоб довести всю цю ситуацію до абсурду”.

Відповідно до нового Указу Президента, дострокові парламентські вибори мають відбутися 24 червня.