Давидович зробив коаліції китайське попередження

Голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ сьогодні вночі надіслав керівникам політичних партій телеграму з проханням подати до 24-ї години 3 травня 2007 року кандидатури до складу окружних виборчих комісій на позачергових виборах народних депутатів України 24 червня 2007 року.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, у телеграмі наголошується, що “на виконання Указу Президента України „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів” від 26 квітня 2007 року, відповідно до Закону України „Про вибори народних депутатів України”, Центральна виборча комісія за поданням політичних партій, виборчих блоків політичних партій, що представлені партійними фракціями у поточному складі Верховної Ради України, утворює окружні виборчі комісії з позачергових виборів народних депутатів України 24 червня 2007 року. Якщо у визначений Законом термін до ЦВК надійшли подання щодо складу відповідної окружної виборчої комісії в кількості осіб, що становить менше дванадцяти, згідно із Законом України „Про вибори народних депутатів України”, такі комісії утворюються Центральною виборчою комісією за поданням її голови”.

Як повідомили в ЦВК, вчора Центрвиборчком працював до 24.00 у зв’язку з тим, що саме в цей момент спливав термін подання політичними партіями, виборчими блоками політичних партій списків осіб для включення до складу окружних виборчих комісій на позачергових виборах народних депутатів України 24 червня 2007 року.

За словами голови ЦВК Я.ДАВИДОВИЧА, станом на 24.00 1 травня з п’яти політичних сил, які є суб’єктами подання кандидатур, такі подання внесли лише „Блок Юлії Тимошенко” та Блок „Наша Україна”. Відповідно, до встановленого Законом часу не було внесено подання від Партії Регіонів, Комуністичної партії України і Соціалістичної партії України.

Крім того, списки кандидатур для включення до складу ОВК подали до Комісії також Народна партія, Українська Народна Партія та Всеукраїнське об’єднання „Свобода”.