Міністра запитали, як він почувається на трибуні, политій кров'ю

Народний депутат Олег ЛЯШКО (позафракційний) заявляє, що «нинішній уряд не набагато чесніший» від уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту, звертаючись до міністра фінансів України Федора ЯРОШЕНКА після його доповіді щодо результатів міжнародного аудиту.

О.ЛЯШКО підкреслив, що Міністерство фінансів, «замість того, щоб займатися проблемами економічного зростання в державі, займається політикою».

Він додав: «Ваші наступники будуть доповідати про корупційні дії ваші».

За словами О.ЛЯШКА, в Україні складається ситуація, що «влада відповідає лише тоді, коли втрачає владу». Він висловив подив, чому правоохоронні органи не з’ясовують інформацію, яка була у ЗМІ, щодо того, що «200 млн. перераховано на фірму сина прем’єр-міністра України АЗАРОВА, чому не є предметом розслідування правоохоронних органів, що 400 млн. пішло на фірму першого віце-прем’єра КЛЮЄВА, чому не розслідуєте, що 200 млн. пішло на фірму сина донецького губернатора БЛИЗНЮКА (при цьому О.ЛЯШКО не уточнив, про яку валюту йдеться – УНІАН).

Звертаючись до міністра фінансів, О.ЛЯШКО сказав: «Я не виправдовую попередній уряд, але нинішній уряд не набагато чесніший».

Він, звертаючись до Ф.ЯРОШЕНКА, запитав: «Як Ви себе почуваєте на трибуні, яка вчора була полита кров’ю? Але, зважаючи на Ваш вираз обличчя, почуваєте Ви себе добре».

Ф.ЯРОШЕНКО на це нічого не сказав, проте головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК наголосив: «Ви бачите по обличчю того, що виступав (О.ЛЯШКА – УНІАН), що він радий, що вчора тут не був».