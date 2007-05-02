В УНІАН оприлюднять результати антирейтингу “Вороги преси-2006”

3 травня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: ”Результати щорічного моніторингу ситуації зі свободою слова та дотриманням прав журналістів в Україні. Результати антирейтингу “Вороги преси-2006”. Організатор - ГО “Інститут Масової Інформації”. Учасники: виконавчий директор ІМІ Вікторія Сюмар, юрист ІМІ Роман Головенко, голова Незалежної медіа-профспілки Сергій Гузь (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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