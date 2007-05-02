Звільнені Ющенком судді КС звернулися в Генпрокуратуру

Справу про звільнення Президентом 2-х конституційних суддів, Сюзанни Станік і Валерія Пшеничного, розглядатимуть у Генеральній прокуратурі.

Про це в інтерв`ю "5 каналу" повідомив чільник відомства - Святослав Піскун. За його словами, сьогодні зранку прокуратура отримала заяви від цих громадян. Судочинці називають своє звільнення незаконним і просять прокурорського втручання. Зі слів Піскуна, наразі документи ретельно вивчають.

Святослав Піскун, Генеральний прокурор України: "Заяви які пов`язані з правами громадянина - вони розглядаються Гепрокуратурою. Якщо б це не було б пов`язано з правами громадянина, то ми Указ Президента не розглядаємо - для цього є КС. А де зачіплені їх права - вони мають право звернутися. Предметом прокурорського реагування буде вивчення цих заяв. Яке ми приймемо рішення - ви почуєте".