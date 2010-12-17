Бунт в КПУ - члени ЦК обурилися хамством Симоненка

Шестеро членів Центрального комітету і два члени Центральної контрольної комісії Компартії України від кримської парторганізації заявляють, що президія ЦК, ухваливши рішення про розпуск Кримського рескому і виключивши з лав партії його секретарів Леоніда ГРАЧА і Юрія АКСЮТІНА, знехтувала нормами статуту КПУ на догоду партії влади і великого капіталу.

«Обурені неповагою до комуністів десятитисячної організації та її активу, які на пленумі рескому 14 грудня висловили повну підтримку діяльності республіканського комітету, а також його керівництву в особі першого і другого секретарів ГРАЧА і АКСЮТІНА», - зазначається у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою Кримської організації КПУ.

Його автори просять членів ЦК і ЦКК, усіх українських комуністів «звернути увагу на захворювання опортунізмом, політичною короткозорістю найближчого оточення СИМОНЕНКА, частини секретарів обкомів, які перетворили партію на акціонерне товариство».

«На наш превеликий жаль, ми переконалися у переродженні першого секретаря ЦК КПУ СИМОНЕНКА, у його тісному зв`язку з олігархічними структурами, виконанні ним їх вимог, порушенні першим секретарем моральних принципів, що стали на шлях, по суті, руйнуванні Комуністичної партії України», - сказано у зверненні до комуністів України.

«Ми висловлюємо обурення тому хамству і неповазі, які проявлені до Кримської республіканської організації, яка ні на йоту не порушила жодного положення програми, і статуту Компартії, що виконує всі рішення Центрального комітету. Ми стурбовані тим, що удари і виключення завдано по тих, хто після заборони КПРС і КПУ, коли багато з тих, хто ухвалював подібні рішення, сиділи по хатах, першими на всьому терені колишнього Радянського Союзу, відновили комуністичну організацію та її структури в Криму», - зазначається у документі, який, за даними парторганізації, підписали члени ЦК: БОЛОТІНА, ІВАНОВ, КОРНІЛОВ, ЛИСЕНКО, НАРАЄВ, ШТЕПА, - і члени ЦКК: ЗАХАРОВ І ШЕКУН.

Як повідомляв УНІАН, президія Центрального комітету Компартії 16 грудня ухвалила виключити Л.ГРАЧА з партії і фракції КПУ у Верховній Раді України, а також ухвалило рішення про розпуск Кримського рескому. До обрання нового складу рескому керівництво кримською парторганізацією доручене секретаріату ЦК Компартії.

Це стало реакцією на рішення позачергового пленуму рескому, 14 грудня, який обрав, главою комітету партії у Криму Л.ГРАЧА, якого об`єднаний пленум ЦК і ЦКК КПУ 11 грудня звільнив з цієї посади з формулюванням «за серйозні порушення партійної дисципліни і дії, що ведуть до дискредитації партії». Пленум також відновив на посаді Ю.АКСЮТІНА, якого президія ЦК 10 грудня виключила з лав партії.

Л.ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з ПР у Верховній Раді.

Л.ГРАЧ керував рескомом з вересня 1993 року.