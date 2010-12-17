Янукович: політикам треба підвищити культуру - з усіх сторін

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ засуджує бійки між народними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з Президентом Угорської Республіки Палом ШМІТТОМ прес-конференції у Києві.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він неодноразово говорив і сьогодні повторює, що виступає категорично проти, аби в парламенті будь-коли застосувалась фізична сила.

«Врешті-решт прийшов час політикам вже домовитись і підвищити рівень політичної культури з усіх сторін», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він додав: «На жаль, ця проблема поки існує в Україні, і я до неї відношусь дуже негативно».