Кваснєвський думає, що ЄС таки запросить Україну і Туреччину

Європейський Союз у найближчі роки для свого подальшого розвитку та збереження сильної позиції у світі буде змушений просити Україну і Туреччину приєднатися до об’єднання.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив колишній Президент Польщі Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ на міжнародній конференції у Варшаві.

Він відзначив, що демографічний та економічний потенціал цих двох держав стане необхідним для достойної конкуренції Євросоюзу з іншими світовими лідерами, зокрема, із США та Китаєм.

А.КВАСНЄВСЬКИЙ позитивно оцінив прагнення влади Польщі та України покращити відносини з Росією, яка, за його словами, також все більше схиляється до активнішої євроатлантичної інтеграції.

Це, на його думку, лише збільшує євроінтеграційні шанси України.

Він також відзначив, що Україна є взірцем запровадження європейських демократичних засад серед колишніх країн Радянського союзу.

“Хочу вам сказати з цілковитою впевненістю, що Україна – що стосується запровадження європейських стандартів - є найбільш розвинутою державою на Схід від Польщі”, - сказав А.КВАСНЄВСЬКИЙ.

На його переконання, Україна обов’язково вступить в Євросоюз, проте це потребуватиме значних зусиль.