Медіа-профспілка закликає ЗМІ не обмежувати бойкот прізвищем Чечетова

Київська незалежна медіа-профспілка закликає своїх членів і всіх українських журналістів не обмежуватися підтримкою бойкоту народного депутата від Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА, який розповідав, що ніякої бійки у парламенті не було.

Як повідомили УНІАН у прес-службі медіа-профспілки, КНМП також пропонує включити до списку ігнорованих тих, хто найжорстокіше бився вчора і завдав тілесні пошкодження своїм колегам у Верховній Раді.

«Бойкот не повинен полягати лише у замовчуванні, - заявляє голова Комітету КНМП Юрій ЛУКАНОВ. - Нам варто не мовчати, коли ЧЕЧЕТОВ й інші політики кажуть очевидну неправду, а спростовувати їхню брехню. Адже ми часто перетворюємося на передавачів брехні з вуст політиків, хоча знаємо, що вони відверто брешуть”.

Київська незалежна медіа-профспілка вважає, що така поведінка загаданих депутатів не відповідає не лише жодним етичним і моральним нормам, а й становить пряму загрозу для демократії в Україні.

«Якщо сьогодні одні депутати дозволяють собі безкарно бити своїх колег з іншою точкою зору, завтра вони в дусі КАЛАШНИКОВА так само битимуть журналістів за найменшу критику діяльності влади, а післязавтра руки дійдуть і до усіх незгодних громадян», - наголошується в заяві КНМП.

Як повідомляв УНІАН, парламентські журналісти оголосили бойкот М.ЧЕЧЕТОВУ і домовилися не показувати його коментарі з приводу вчорашніх подій у Верховній Раді у випусках новин, а також не друкувати його коментар на стрічках інформаційних агентств.