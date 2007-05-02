Цушко просить Ющенка, Януковича і Мороза про захист

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що перебуває поза політикою, виконує важливу функцію стримання і забезпечення законності та правопорядку в державі. На цьому наголошується в листі за підписом міністра Василя ЦУШКА до Президента України, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра, текст якого передано УНІАН.

Як зазначається у листі, МВС має інформацією щодо підготовки деякими чиновниками від влади та окремими політичними силами акції з дискредитації керівництва МВС.

В листі попереджається, що акції будуть реалізовані у “вигляді звинувачень у непрозорому та корумпованому призначенні на керівні посади. Зокрема, підготовлені публікації про нібито отримання хабарів за призначення керівників в органах МВС”.

“Міністерство внутрішніх справ вбачає в цьому підготовку окремих політичних сил до усунення від виконання своїх обов`язків керівництва МВС України – чи не єдиного на сьогодні силового відомства, яке забезпечує стабільність та спокій у державі", - акцентує міністр В.ЦУШКО.

На його думку, “мета організаторів - дестабілізувати ситуацію в країні, в тому числі, шляхом руйнації засад законності дій органів внутрішніх справ".

В листі наголошується, що сьогодні “не всім політичним силам до вподоби лінія керівництва МВС України, спрямована на недопущення провокацій та силового протистояння на вулицях Києва та в державі між прихильниками парламентської коаліції та опозиції і курс на деполітизацію органів внутрішніх справ.”

«В Міністерстві внутрішніх справ введена система колегіального, прозорого та публічного призначення керівників підрозділів, в тому числі, обласних. Аналогічна прозорість забезпечена і при присвоєнні чергових звань. Таким чином, створені умови для уникнення будь-яких проявів корупції та лобізму», - йдеться в листі до керівників держави.

Міністерство внутрішніх справ закликало керівництво держави “підтримати в його зусиллях по виконанню обов`язків із захисту конституційних прав та свобод громадян України”.