Суддя Станік своє звільнення вважає незаконним

Сюзанна Станік своє звільнення вважає незаконним. В інтерв`ю НТН вона заявила, що не порушувала присяги. А Указ глави держави від 1 травня про її відставку не ґрунтується на відповідній процедурі.

Згідно закону про Конституційний Суд і його регламент – питання про порушення присяги спочатку повинна розглянути спеціальна комісія, яка потім свої висновки передає у Верховну Раду.

У статті ж 126 Конституції, на яку посилається Президент, записано, що частину суддів звільняє той орган, який їх призначив.

Сюзанна Станік, суддя Конституційного Суду (2004-2007 рр.): «Президент рівновагу порушив. Оскільки Закон про КС говорить, у випадку якщо суддя КС порушив присягу або він обраний з`їздом суддів, або Верховною Радою, або призначений Президентом – це питання вирішує Верховна Рада. Тому, кажучи про указ, у мене виникла думка – чи має право на сьогодні Президент України тлумачити Конституцію і закони України. Правове поле нашої держави говорить, що ні! Оскільки 150 Стаття Конституції такі повноваження надає лише Конституційному Суду».