У Тимошенко вже засукали рукава

Захистити звільнених суддів конституційного суду Сюзанну Станік та Валерія Пшеничного від президента має намір коаліція паралменту 5-го скликання, повідомляє 5 канал.

Більшовики закидають президентові неправомірність указів стосовно цих суддів і намагання вирішити конфлікт силовим шляхом. Тим часом, опозиція ймовірність такого розвитку ситуації не спростовує. Втім, зауважують представники меньшості - силовий варіант провокують самі коліціанти.

Василь Кисельов, депутат від Партії регіонів, закликав суддів КС ігнорувати укази Ющенка про звільнення Станік та Пшеничного. "Ми будемо призивати цих суддів не виконувати указ Президента, тому що він є незаконним. Ви розумієте, що це війна законів. Але в це нас втягнув президент України і на кожен указ президента буде наша реакція, - зауважив Кисельов. - І я ще раз скажу - ми не дамо президенту привідів ввести надзвичайний стан, як він цього зараз хоче".

Водночас Микола Сивульський, народний депутат від БЮТ заявив, що політична сила, яку він представляє, готова у тому числі й до силового варіанту. "Президент України це гарант Конституції, він є Верховний головнокомандувач. і для того, щоб забезпечити конституційний лад він може використати любі методи. В тому числі, якщо його постійно буде провокувати Верховна Рада не виключений і силовий варіант. Це означає, що прийдеться застосувати заходи на те, щоб Верховна Рада, яка розпущена, припинила свою діяльність і припинила дестабілізацію ситуації в країні".