Станік та Пшеничному радять уявити, що Ющенко нічого не підписував

Верховна Рада закликатиме Сюзанну Станік та Валерія Пшеничного не виконувати укази президента про своє звільнення з посади суддів Конституційного суду.

Про це повідомив член фракції Партії регіонів Василь Кисельов у середу в ефірі 5 каналу.

"Ми будемо закликати цих суддів не виконувати указ президента, тому що він є незаконним", - зазначив він, додавши, що "завтра буде прийнята постанова".

"Це війна законів, але в це нас втягнув президент. І на кожен указ президента буде наша реакція", - підкреслив депутат.

Він також висловив переконання, що Станік та Пшеничний будуть через суд відновлені на посаді.

"Що стосується поновлення на роботі, то ідуть через суди загальної юрисдикції і поновлюються на роботі. Жовтяка поновили, Піскуна поновили, поновлять і цих людей", - впевнений Кисельов.

Також депутат висловив думку, що "колеги з КС зреагують на те, що їхніх колег звільняють незаконно".

Крім того, він зазначив, що на засіданні Верховної Ради пропонуватиме спікеру Олександру Морозу та прем’єру Віктору Януковичу звернутися до країн-гарантів безпеки, територіальної цілісності та суверенітету України, "тому що зайшло далеко".

Водночас на питання, якою буде реакція коаліції на продовження Центрвиборчкомом терміну подання списків окружних комісій, Кисельов відповів: "Абсолютно толерантна – ніяка, тому що нас ці вибори не стосуються. Указу президента до рішення Конституційного суду ми не визнаємо".

Українська правда