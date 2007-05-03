В УНІАН пройде прес-конференція, присвячена міжнаціональним зіткненням

10:30 - Прес-конференція представників територіальної громади Подільського району м. Києва щодо спроби протизаконної забудови скверу площі «Червона Пресня» на Подолі (вул. Костянтинівська, 28). 5 травня 2007 року минає термін, який громада Подолу в ультимативному порядку надала владі для демонтажу псевдокультової споруди, яка була встановлена представниками вірменської церкви вночі 22 квітня 2007 року. Учасники прес-конференції представлять інформацію щодо діяльності міської влади, яка провокує масштабні міжнаціональні зіткнення (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.