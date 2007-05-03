Єврокомісія не втручатиметься у внутрішньополітичну кризу в Україні

Попри звернення лідерів партій української правлячої коаліції із закликом про міжнародне посередництво, позиція Європейської комісії залишається незмінною: нинішня політична криза є внутрішньою справою України.

Про це „Німецькій хвилі” повідомили у прес-службі комісара Єврокомісії з питань зовнішньої політики і політики сусідства Беніти ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Звернення українських політиків, яке з’явилося після звільнення Президентом двох суддів Конституційного Суду не змінило позицію європейських партнерів. У прес-службі Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР нагадали, що в Європейському Союзі уважно стежать за перебігом подій в Україні, оскільки Київ є важливим партнером ЄС. У Брюсселі сподіваються, що українським політикам вдасться знайти демократичний компроміс, який базуватиметься на вердикті Конституційного Суду. Євросоюз, як і раніше, не розглядає питання про посередництво у цій політичній суперечці, оскільки в розпорядженні українських політиків є всі демократичні інструменти для врегулювання ситуації. Тому європейські партнери вітатимуть продовження політичного діалогу у Києві і повернення до порядку денного, на якому насамперед - проведення реформ. Встановлення політичної стабільності в Україні дозволить їй і надалі успішно розвивати партнерство з Європейським Союзом, наголосили у прес-службі єврокомісара з питань зовнішньої політики і політики сусідства.